Ростислав Мурзагулов: События в Башкирии нас не могут не расстраивать

- Нам сложно судить о мотивациях сторон этого конфликта. Мы работаем в Красногорске и все силы направляем на решение сложной задачи, которую губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед Радием Хабировым – сделать Красногорск ведущим городом региона. После объединения ряда муниципалитетов в городской округ – Радию Фаритовичу досталось большое хозяйство, где, по предварительной оценке, живет не менее 320 тысяч жителей, бюджет – более 12 млрд, планируемый ввод жилья на ближайшие годы – 5,8 млн кв м. Его лексикон сейчас состоит исключительно из слов «субботник», «лес победы», «строительство соцобъектов», «ФОКи» и тому подобное. Это творческая и интересная работа, на которую, разумеется, нельзя прийти на пару месяцев, а можно – только всерьез и надолго, если твою работу одобрят горожане и руководство.