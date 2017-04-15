Проверка слуха: Нагорный возглавит Уфу, Ялалов уйдёт «на гору»?

В частности, очевидно, в продолжение «серьёзного разговора» и «других мер», высокопоставленный источник ИА «Медиакорсеть» в органах власти Республики Башкортостан сообщил о планах назначить мэра Уфы Ирека Ялалова на позицию заместителя премьер-министра Правительства РБ. Кроме того, по одной из версии рассматривался вопрос о том, чтобы предложить ему должность руководителя Администрации главы. Такого рода назначения с «повышением», а фактически, отстранения от ресурсной должности столичного мэра на несамостоятельную должность уже были в новейшей истории Башкирии, набравшего политический вес Фидуса Ямалтдинова в начале нулевых сделали вице-премьером по «социалке», где он и закончил свою карьеру государственного деятеля.