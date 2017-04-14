В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка

- В случаях возникновения экстренных ситуации, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же вы можете позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.