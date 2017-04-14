В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка

Полезная информация для всех автолюбителей, которые будут проезжать этой весной в Башкирии, появилась на официальном сайте МВД по РБ.
Определены участки автомобильных дорог, наиболее подверженных опасности подтопления в случае движения паводковых вод, а именно:
– автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Республике Башкортостан: участок км 1474+380 - км 1474+800, протяженность участка - 0,42 км.;
– автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва- Владимир- Нижний Новгород-Казань в Республике Башкортостан: участок км 1281+290, протяженность участка - 0,2 км;
– автомобильная дорога Р-240 Уфа-Оренбург в Республике Башкортостан: км 141+000 - км 142+500, протяженность участка - 1,5 км.
Также автомобилистам будет полезно знать, какой дорогой ехать, если эти участки будут подтоплены. В этом случае движение автомобильного транспорта по автомобильным дорогам будет организовано по следующим объездным маршрутам:
– по автомобильной дороге М-5 «Урал» от км 1473+985 по автомобильным дорогам общего пользования (регионального значения), через н.п. Нагаево, Турбаслы, Калтыманово до км 1498+000, плечо объездного маршрута - 63 км;
– по автомобильной дороге М-7 «Волга» от км 1283+500 по автомобильным дорогам общего пользования (регионального значения), через н.п. Старые Тукмаклы, Угузево до км 1304+000, плечо объездного маршрута - 53 км;
– по автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург от км 134+351 по автомобильным дорогам общего пользования (регионального значения), через н.п. Покровка, Наумовка, Новая Васильевка до км 145+841, плечо объездного маршрута - 31 км.
- В случаях возникновения экстренных ситуации, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же вы можете позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.