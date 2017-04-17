Федерация хоккея России не вмешивается в конфликт в Башкирии - Третьяк

- Владислав Третьяк, сказав, что поддерживает ту федерацию, которая работает с министерством спорта Башкортостана, немного заблуждается. Во-первых, Объединенная Федерация хоккея РБ, которую он имеет ввиду, не имеет официальную аккредитацию для осуществления своей деятельности, а следовательно, она работает незаконно. Третьяк, к сожалению, не знает сути происходящего в башкирском хоккее. Хотя именно его ведомство должно отвечать и разбираться в том, что творится в регионе там, где культивируется хоккей под эгидой ФХР. Объединенную Федерацию Хоккея РБ создал Александр Семак, который, собственно, и внес раскол в башкирский хоккей вместе с министром молодежной политики и спорта республики Андреем Иванютой. Меня удручает позиция прославленного в прошлом вратаря, когда он говорит, что в конфликт хоккейных федераций он вмешиваться не будет. Ну а кто, если не вы, Владислав Александрович? Со всей ответственностью заявляю, он в курсе, что здесь происходит. Просто складывается впечатление, что Третьяку это неинтересно. А жаль.