Федерация хоккея России не вмешивается в конфликт в Башкирии - Третьяк

- Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты. Должна быть одна аккредитованная федерация, - цитирует слова господина Третьяка новостное агентство.
Напомним, что в прошлом году минспорта республики приостановило аккредитацию при министерстве Федерации хоккея Башкортостана (ФХР РБ), а в этом году отменило его. Среди основных причин – отсутствие работы с хоккейными клубами республики. Глава Федерации Александр Николаев не согласен с такой позицией и считает эти нарушения надуманными.
Глава ФХР РБ Александр Николаев высказался о словах Третьяка так:
- Владислав Третьяк, сказав, что поддерживает ту федерацию, которая работает с министерством спорта Башкортостана, немного заблуждается. Во-первых, Объединенная Федерация хоккея РБ, которую он имеет ввиду, не имеет официальную аккредитацию для осуществления своей деятельности, а следовательно, она работает незаконно. Третьяк, к сожалению, не знает сути происходящего в башкирском хоккее. Хотя именно его ведомство должно отвечать и разбираться в том, что творится в регионе там, где культивируется хоккей под эгидой ФХР. Объединенную Федерацию Хоккея РБ создал Александр Семак, который, собственно, и внес раскол в башкирский хоккей вместе с министром молодежной политики и спорта республики Андреем Иванютой. Меня удручает позиция прославленного в прошлом вратаря, когда он говорит, что в конфликт хоккейных федераций он вмешиваться не будет. Ну а кто, если не вы, Владислав Александрович? Со всей ответственностью заявляю, он в курсе, что здесь происходит. Просто складывается впечатление, что Третьяку это неинтересно. А жаль.
Сейчас проведением соревнований в регионе занимается Объединенная федерация хоккея РБ (ОФХР РБ). Один из членов Совета этой федерации депутат Госсобрания РБ Александр Семак сказал Медиакорсети, что он согласен с позицией Владислава Третьяка. От дальнейших комментариев он отказался, сказав, что не хочет делать пиар человеку, которому предлагали войти в состав ОФХР, но тот отказался в нее войти.