Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень

- Надеюсь, у меня будет возможность выступить на форуме и рассказать о существующих проблемах в таком хоккейном регионе как Башкортостан. Я неоднократно уже об этом говорил в местных СМИ, и вот хочу теперь, чтобы об этом узнали на другом уровне, прежде всего руководители отечественного хоккея, - рассказал Николаев нашему корреспонденту, - Нельзя допускать, чтобы в регионах происходили такие неприятные ситуации, как у нас в республике. Ведь это несет в себе опасность и тормозит развитие хоккея в отдельно взятых субъектах и в целом в России. Городские и сельские команды вынуждены подчиниться новой Федерации, и есть многочисленные жалобы от родителей ребят, играющих в хоккей.