Депутаты Госдумы от Башкирии: кто самый бедный и самый богатый

Лидером этого рейтинга стал депутат от партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров. Он в прошлом году заработал 1,23 млн руб, его супруга – 482 тыс руб. Однако в их собственности имеется значительное количество объектов недвижимого имущества. Господину Омарову принадлежит пять участков для ИЖС (15, 15, 40, 42,61, 61 соток), четыре дома (179, 252, 427, 485 и 3181 кв м ), два дома с хозяйственными постройками (737,9 и 1010,6 кв м), дом охраны (70,6 кв м), два гаража (103,7 и 199,6 кв м), хозяйственный блок (210 кв м), земельный участок для дачного строительства (18 соток), два участка для ведения личного подсобного хозяйства (25,7 и 11,68 соток). Супруга имеет земельный участок для дачного строительства (2,5 тыс кв м), земельный участок земли населенных пунктов (40 тыс кв м), долю в квартире (1/6 – 111,9 кв м), а также нежилые помещения (4,17 тыс кв м и 265 кв м). Ей также принадлежат автомобили Mercedes-Benz S600, Porsche Cayenne.