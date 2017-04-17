Сенаторы от Башкирии отчитались о своих доходах

Годовые доходы другого сенатора Башкирии – Рафаила Зинурова – составили 4,9 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем в 2015 году. Его супруга заработала 72 тысячи рублей. В собственности члена Совета Федерации находятся жилой дом площадью 190 квадратных метров и земельный участок в 1 758 квадратных метра. Его супруге принадлежит квартира площадью 129,8 квадратных метра. В пользовании Рафаила Зинурова также находятся квартира и скульптурная мастерская.