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Сенаторы от Башкирии отчитались о своих доходах

17 апреля 2017, 12:05
Сенаторы от Башкирии предоставили сведения о своих доходах. Документы опубликованы на сайте Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Согласно официальным данным первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в 2016 году заработала 4,6 млн рублей, ее супруг – 679 тысяч рублей. В собственности сенатора нет недвижимости (две квартиры принадлежат ее мужу), однако есть автомобиль Toyota Highlander.

Годовые доходы другого сенатора Башкирии – Рафаила Зинурова – составили 4,9 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем в 2015 году. Его супруга заработала 72 тысячи рублей. В собственности члена Совета Федерации находятся жилой дом площадью 190 квадратных метров и земельный участок в 1 758 квадратных метра. Его супруге принадлежит квартира площадью 129,8 квадратных метра. В пользовании Рафаила Зинурова также находятся квартира и скульптурная мастерская.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Политика
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