В Башкирии талыми водами затопило село Раевский

Вчера, 12 апреля, в Альшеевском районе Башкирии затопило село Раевский. Местный житель Сергей Асенкин разместил видео наводнения в полвосьмого вечера по местному времени.
По словам Сергея Асенкина, село топит не в первый раз, населенный пункт каждый год попадает в такую ситуацию.
- Вода быстро поднимается. За 20 минут она поднялась на 10 сантиметров,- сообщил журналистам радиостанции «Спутник ФМ» Сергей Асенкин. А в 20 часов вечера сегодня сообщил Медиакорсети, что в доме уже воды на пять сантиметров от пола.
– Ситуация штатная, река Каракулка каждый год разливается и затапливает улицу Тракторную. Жители это знают, их заранее оповестили. Мы предложили эвакуацию, но они отказались, – рассказал интернет-ресурсу Ufa1.ru заместитель главы села Вадим Кильчурин.
– Уровень воды чуть больше метра, подвалы у нас затоплены, в комнатах пока сухо. Эвакуацию нам не предлагали, – сообщил Сергей Асенкин.
Власти Раевского считают, что через два-три дня вода спадет. Сергей думает иначе:
– Боюсь, что в этом году может быть хуже чем раньше, так как снега еще много. И две трубы не справляются с таким количеством воды.
Чтобы не пустить воду в дом, жители приготовили насосы для ее откачки.
А вот видео, которое разместил Сергей Асенкин в социальной сети Вконтакте.