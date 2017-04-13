В Уфе на одном из объектов «Башнефти» прогремел взрыв - видео

Стоит отметить, что рядом с вспыхнувшим резервуаром находился бензовоз, к счастью, один из рабочих смог сбить пламя и огонь не добрался до автоцистерны. Рабочий, находившийся внутри, выжил благодаря защитному костюму. Подробности происшествия выясняются.