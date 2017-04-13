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В Уфе на одном из объектов «Башнефти» прогремел взрыв - видео

13 апреля 2017, 17:40
Во время работ в резервуаре произошло возгорание, внутри находился человек.

В Уфе на одном из объектов «Башнефти» произошёл взрыв, сообщает «ProUfu».

Возгорание произошло в ходе проведения работ внутри резервуара, в это время один из шестерых рабочих находился внутри ёмкости.

Стоит отметить, что рядом с вспыхнувшим резервуаром находился бензовоз, к счастью, один из рабочих смог сбить пламя и огонь не добрался до автоцистерны. Рабочий, находившийся внутри, выжил благодаря защитному костюму. Подробности происшествия выясняются.

- 8 апреля на АЗК, расположенной в г. Уфа, ул. Оренбургская д. 2, при проведении плановой зачистки резервуара произошла кратковременная вспышка остаточных паров нефтепродукта, сразу же ликвидированная при помощи штатного огнетушителя, - уточнили в пресс-службе «Башнефти». - Пострадавших нет, ущерб имуществу отсутствует. Причины произошедшего выясняет комиссия.

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