В Уфе на одном из объектов «Башнефти» прогремел взрыв - видео

Возгорание произошло в ходе проведения работ внутри резервуара, в это время один из шестерых рабочих находился внутри ёмкости.
Стоит отметить, что рядом с вспыхнувшим резервуаром находился бензовоз, к счастью, один из рабочих смог сбить пламя и огонь не добрался до автоцистерны. Рабочий, находившийся внутри, выжил благодаря защитному костюму. Подробности происшествия выясняются.
- 8 апреля на АЗК, расположенной в г. Уфа, ул. Оренбургская д. 2, при проведении плановой зачистки резервуара произошла кратковременная вспышка остаточных паров нефтепродукта, сразу же ликвидированная при помощи штатного огнетушителя, - уточнили в пресс-службе «Башнефти». - Пострадавших нет, ущерб имуществу отсутствует. Причины произошедшего выясняет комиссия.