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В Башкирии под суд пойдет экс-глава сельсовета за мошенничество с землей

13 апреля 2017, 14:06
Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

В Баймакском районном суде в ближайшее время начнут рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы Талтыбаевского сельского совета 61-летнего Рауфа Байбулова.

Как сообщает прокуратура республики, его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Следствие считает, что он, будучи главой сельсовета, в ноябре 2011 года изготовил ложные выписки из похозяйственной книги о наличии у своих знакомых прав на земельный участок. С помощью этих документов его друзья смогли зарегистрировать права собственности на объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 375 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления Рауф Байбулов признал. На его имущество стоимостью 1,83 млн руб наложен арест.

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