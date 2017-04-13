В Башкирии под суд пойдет экс-глава сельсовета за мошенничество с землей

Следствие считает, что он, будучи главой сельсовета, в ноябре 2011 года изготовил ложные выписки из похозяйственной книги о наличии у своих знакомых прав на земельный участок. С помощью этих документов его друзья смогли зарегистрировать права собственности на объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 375 тысяч рублей.