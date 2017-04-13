Уфимской мэрии пора всерьез заняться транспортной проблемой: Рустэм Хамитов

«Сегодня я вспоминаю 2010 год, когда приехал на работу после московского перерыва. То время и сейчас — две большие разницы. Пробки стали большими, непроездными. Люди по часу-полтора не могут добраться на работу. И при этом каких-то глобальных предложений мэрия не вносит. По инициативе республиканской мы «двинули» проект Затонского моста, получилось хорошо. Там, где были часовые пробки, сегодня можно спокойно проехать. Электротранспорт, метробусы, автобусы большой вместимости, выделенные линии, однотипный транспорт — это всё в компетенции мэрии. В этом году помогли — купили более 100 автобусов на газомоторном топливе, с маленькими выбросами. Но властям уже пора приступить к решению вопроса», — подчеркнул Рустэм Хамитов.