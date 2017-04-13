Уфимской мэрии пора всерьез заняться транспортной проблемой: Рустэм Хамитов

По мнению главы региона городская власть обязана заниматься городским транспортом по-настоящему
Все эти левые компании, все эти драки, конфликты, прекращать надо немедленно. Цивилизованно решать проблему. Колымаги эти старые, которые выходят на маршрут, неопрятного вида водители за рулем еще встречаются — всё это должно быть в прошлом. Городские власти должны проявить волю и характер. Мне не хочется думать, что кто-то из властей не решает этот вопрос, так как совместно действует с транспортным бизнесом. Но подвижек не вижу на сегодняшний день,
- отметил Рустэм Хамитов.
«Сегодня я вспоминаю 2010 год, когда приехал на работу после московского перерыва. То время и сейчас — две большие разницы. Пробки стали большими, непроездными. Люди по часу-полтора не могут добраться на работу. И при этом каких-то глобальных предложений мэрия не вносит. По инициативе республиканской мы «двинули» проект Затонского моста, получилось хорошо. Там, где были часовые пробки, сегодня можно спокойно проехать. Электротранспорт, метробусы, автобусы большой вместимости, выделенные линии, однотипный транспорт — это всё в компетенции мэрии. В этом году помогли — купили более 100 автобусов на газомоторном топливе, с маленькими выбросами. Но властям уже пора приступить к решению вопроса», — подчеркнул Рустэм Хамитов.