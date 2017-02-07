МУЭТ Уфы могут объединить с «Башавтотрансом»

- В первую очередь это связано с экономической целесообразностью и с целью вывода МУЭТ из затянувшегося финансового кризиса. К сожалению так сложилось, что электротранспорт сегодня убыточен, в первую очередь троллейбусные перевозки. А трамвай все-таки покрывает свои расходы, - отметил Азат Калимуллин. – Если это решение будет принято, то скорее всего оно даже будет политическим. В правительстве прекрасно понимают, что Уфе нужен электротранспорт, учитывая не совсем благоприятную экологическую ситуацию в городе.