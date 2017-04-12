mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В МВД Башкирии опровергли слухи о педофиле у музыкальной школы в Уфе

12 апреля 2017, 15:39
В мессенджерах стали распространять сообщения и видео об этом.

В мессенджере Whats app сегодня стали распространять информацию о том, что в Уфе был замечен странный мужчина. Он якобы подходит к детям возле музыкальной школы и предлагает их подвезти, пишет автор сообщения.

- Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы), - сообщает автор. Мы решили проверить это сообщение.

В пресс-службе МВД информацию опровергли. На самом деле эта история не про Уфу, а про город Дзержинск. По последним данным, мужчина был задержан, но отпущен под подписку о невыезде в связи с отсутствием состава преступления.

Материалы по теме
Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»Возле школы в Уфе дети убежали от возможного педофилаПедофил из Башкирии сел на 12 лет, заплатив своей жертве 100 тысяч рублей
#Новости#Кристина Дейнеко#Город#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48