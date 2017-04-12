В МВД Башкирии опровергли слухи о педофиле у музыкальной школы в Уфе

- Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы), - сообщает автор. Мы решили проверить это сообщение.