В МВД Башкирии опровергли слухи о педофиле у музыкальной школы в Уфе

В мессенджере Whats app сегодня стали распространять информацию о том, что в Уфе был замечен странный мужчина. Он якобы подходит к детям возле музыкальной школы и предлагает их подвезти, пишет автор сообщения.
- Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы), - сообщает автор. Мы решили проверить это сообщение.
В пресс-службе МВД информацию опровергли. На самом деле эта история не про Уфу, а про город Дзержинск. По последним данным, мужчина был задержан, но отпущен под подписку о невыезде в связи с отсутствием состава преступления.