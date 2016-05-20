Возле школы в Уфе дети убежали от возможного педофила

Обо всем произошедшем они рассказали учителям и родителям. Вот краткий рассказ (со слов мамы одной из шестиклассниц):

- Они зашли во дворы возле школы, собирали венки из одуванчиков. На траве сидел котенок, которого они стали рассматривать, и тут он убежал.

Девочки заметили взгляд незнакомого им мужчины, тот не сразу завел с ними разговор. Похоже было, что он ждал, что школьницы возьмут на руки котенка, и это могло стать причиной для разговора и приглашения в свою машину (мол, это его котенок, отнесите его ко мне). Мужчина, по описанию дочери, высокий, примерно 180 см рост, лет сорока, в красной кепке, синей куртке и в больших темных очках, которые закрывали половину его лица.

- Мы снимаем видеоклип, нам как раз нужен веночек, - обратился он к девочкам. – Хотите посмотреть видеоклип? И пригласил их к себе в машину серебристого цвета.

Тут одна из девочек вспомнила, что садиться в автомобиль к незнакомым людям нельзя, и вместе с подружкой побежала к школе. По дороге она даже разорвала колготки. Возле школы шестиклассницы рассказали все учителям, а потом и родителям.

- Нельзя даже заводить разговор с незнакомыми людьми, - напоминает мама девочки, которая могла бы стать возможной жертвой . – Дай бог, чтобы такого больше не повторилось.

Мы хотим обратить внимание родителей, чтобы они еще раз поговорили со своими детьми и напомнили им эти правила, необходимые для их безопасности.