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Возле школы в Уфе дети убежали от возможного педофила

20 мая 2016, 18:40
Сегодня возле школы № 16 около двух часов дня две шестиклассницы наткнулись на подозрительного мужчину, который завел с ними разговор и пригласил в свою машину серебристого цвета. Девочки вспомнили наставления родителей, и они убежали с места встречи.

Обо всем произошедшем они рассказали учителям и родителям. Вот краткий рассказ (со слов мамы одной из шестиклассниц):
- Они зашли во дворы возле школы, собирали венки из одуванчиков. На траве сидел котенок, которого они стали рассматривать, и тут он убежал.
Девочки заметили взгляд незнакомого им мужчины, тот не сразу завел с ними разговор. Похоже было, что он ждал, что школьницы возьмут на руки котенка, и это могло стать причиной для разговора и приглашения в свою машину (мол, это его котенок, отнесите его ко мне). Мужчина, по описанию дочери, высокий, примерно 180 см рост, лет сорока, в красной кепке, синей куртке и в больших темных очках, которые закрывали половину его лица.
- Мы снимаем видеоклип, нам как раз нужен веночек, - обратился он к девочкам. – Хотите посмотреть видеоклип? И пригласил их к себе в машину серебристого цвета.
Тут одна из девочек вспомнила, что садиться в автомобиль к незнакомым людям нельзя, и вместе с подружкой побежала к школе. По дороге она даже разорвала колготки. Возле школы шестиклассницы рассказали все учителям, а потом и родителям.
- Нельзя даже заводить разговор с незнакомыми людьми, - напоминает мама девочки, которая могла бы стать возможной жертвой . – Дай бог, чтобы такого больше не повторилось.
Мы хотим обратить внимание родителей, чтобы они еще раз поговорили со своими детьми и напомнили им эти правила, необходимые для их безопасности.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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