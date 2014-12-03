Педофил из Башкирии сел на 12 лет, заплатив своей жертве 100 тысяч рублей

Житель Иглинского района осужден за сексуальное насилие над 12-летней школьницей. Эта была не единственная попытка мужчины развратить несовершеннолетнюю девушку. Со своими жертвами 45-летний сельчанин знакомился в социальной сети. Он завел аккаунт под чужим именем и представлялся девочкам 24-летний парнем. Войдя в доверие к подросткам, педофил назначал им свидание.