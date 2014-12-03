Педофил из Башкирии сел на 12 лет, заплатив своей жертве 100 тысяч рублей

Так, во время одной из встреч сразу с двумя школьницами подонок предложил девчонкам за деньги оказать ему сексуальные услуги. Школьницы отказались. Тогда распоясавшийся педофил стал требовать от них телефоны более сговорчивых одноклассниц.
Позже мужчина созвонился еще с одной ученицей, встретил ее после школы и изнасиловал в своем «Пежо». О случившемся узнала директор школы, она и сообщила в полицию.
Суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Своей жертве мужчина выплатит компенсацию в 100 тыс. рублей. Свою вину осужденный не признал.