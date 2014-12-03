mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Педофил из Башкирии сел на 12 лет, заплатив своей жертве 100 тысяч рублей

3 декабря 2014, 16:17
Житель Иглинского района осужден за сексуальное насилие над 12-летней школьницей. Эта была не единственная попытка мужчины развратить несовершеннолетнюю девушку. Со своими жертвами 45-летний сельчанин знакомился в социальной сети. Он завел аккаунт под чужим именем и представлялся девочкам 24-летний парнем. Войдя в доверие к подросткам, педофил назначал им свидание.

Так, во время одной из встреч сразу с двумя школьницами подонок предложил девчонкам за деньги оказать ему сексуальные услуги. Школьницы отказались. Тогда распоясавшийся педофил стал требовать от них телефоны более сговорчивых одноклассниц.

Позже мужчина созвонился еще с одной ученицей, встретил ее после школы и изнасиловал в своем «Пежо». О случившемся узнала директор школы, она и сообщила в полицию.

Суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Своей жертве мужчина выплатит компенсацию в 100 тыс. рублей. Свою вину осужденный не признал.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44