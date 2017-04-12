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В Башкирии сотрудник ГИБДД попался на взятке

12 апреля 2017, 15:34
Следователи возбудили уголовное дело.

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего инспектора ДПС из города Октябрьский. По версии следователей полицейский в феврале этого года потребовал взятку у водителя.

- Он потребовал незаконное денежное вознаграждение у водителя, который не смог предъявить документы на право управления легковым автомобилем и тут же попал под подозрение сотрудника полиции якобы за нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель передал инспектору деньги в размере 10 тысяч рублей, а инспектор не направил водителя на медицинское освидетельствование на наличие признаков опьянения и отпустил его, - сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Как сообщили в региональном МВД, материалы следователям передали оперативники отдела собственной безопасности.

- 17 февраля сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ задержан сотрудник ДПС, - подтвердили в министерстве.

Так же следователи должны дать оценку действиям самого заявителя, так как его действия подходят под статью 291 Уголовного кодекса.

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