В Башкирии сотрудник ГИБДД попался на взятке

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего инспектора ДПС из города Октябрьский. По версии следователей полицейский в феврале этого года потребовал взятку у водителя.
- Он потребовал незаконное денежное вознаграждение у водителя, который не смог предъявить документы на право управления легковым автомобилем и тут же попал под подозрение сотрудника полиции якобы за нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель передал инспектору деньги в размере 10 тысяч рублей, а инспектор не направил водителя на медицинское освидетельствование на наличие признаков опьянения и отпустил его, - сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Как сообщили в региональном МВД, материалы следователям передали оперативники отдела собственной безопасности.
- 17 февраля сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ задержан сотрудник ДПС, - подтвердили в министерстве.
Так же следователи должны дать оценку действиям самого заявителя, так как его действия подходят под статью 291 Уголовного кодекса.