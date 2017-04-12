В Башкирии сотрудник ГИБДД попался на взятке

- Он потребовал незаконное денежное вознаграждение у водителя, который не смог предъявить документы на право управления легковым автомобилем и тут же попал под подозрение сотрудника полиции якобы за нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель передал инспектору деньги в размере 10 тысяч рублей, а инспектор не направил водителя на медицинское освидетельствование на наличие признаков опьянения и отпустил его, - сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.