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В Башкирии сотрудники ФСБ поймали чиновника-лесничего на крупной взятке

12 апреля 2017, 11:49
В отношении него возбуждено уголовное дело.

42-летний лесничий, начальник отдела по Янаульскому лесничеству ГКУ«Управление лесничествами» минлесхоза Башкирии обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в следственном комитете.

Уже возбуждено уголовное дело по материалам, представленным региональным управлением ФСБ, - лесничий подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным сотрудников УФСБ и следователей следкома, мужчина 10 апреля получил от работника крестьянско-фермерского хозяйства 300 тыс руб «за оказание содействия в получении права аренды на лесной участок по заготовке древесины на территории Татышлинского сельского участкового лесничества».

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, - сообщили в следкоме. - Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя. Расследование уголовного дела продолжается.

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