В Башкирии сотрудники ФСБ поймали чиновника-лесничего на крупной взятке

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, - сообщили в следкоме. - Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя. Расследование уголовного дела продолжается.