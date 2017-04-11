В Уфе из-за неубранного снега затопило жилой дом и надворные постройки

В Уфе вчера, 10 апреля, вода в двухквартирном жилом доме на улице Станционной поднялась чуть выше уровня пола из-за активного снеготаяния, сообщили в пресс-службе администрации города.
На место потопа прибыли представители противопаводковой комиссии Демского района Уфы. По предварительным данным, дом затопило из-за большого скопления снега на придомовой территории – данная территория не входит в зону весеннего половодья.
Пострадавших от подтопления эвакуировали в общежитие уфимского техникума железнодорожного транспорта. По регламенту зимнего содержания территорий, снег с частного сектора не вывозится, и очистка таких территорий лежит на совести жильцов, пояснили в пресс-службе городской администрации.