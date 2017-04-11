В Уфе из-за неубранного снега затопило жилой дом и надворные постройки

Пострадавших от подтопления эвакуировали в общежитие уфимского техникума железнодорожного транспорта. По регламенту зимнего содержания территорий, снег с частного сектора не вывозится, и очистка таких территорий лежит на совести жильцов, пояснили в пресс-службе городской администрации.