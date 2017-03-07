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Ирек Ялалов журналистам о предстоящем паводке: Не надо строить клоунаду

7 марта 2017, 10:31
Глава администрации Уфы заявил, что власти делают все возможное и невозможное.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии в очередной раз напомнил подчиненным о том, что к предстоящему паводку предстоит готовиться особенно тщательно. По его словам, уже сейчас есть данные, что годовой запас Уфы и Белой значительно превышен, на некоторых участок превышение достигает 70 процентов. Он предупредил чиновников, что надо провести большую работу, прежде всего, с населением. При этом он подчеркнул, что журналисты и блогеры также должны быть объективны к властям. Это касается статей и сюжетов о том, как люди живут в затопляемых домах. По словам Ялалова, многие из этих людей не хотят никуда уезжать сами.

- Не надо строить клоунаду, - сказал Ялалов, обращаясь к СМИ и блогерам. - Власти делают все возможное и невозможное. Мы можем вывезти человека не незатопляемую территорию, но если он этого не хочет, взять его за руки-за ноги, заковать в наручники и вывезти - нельзя. Это очередной призыв к совместной профессиональной работе. Надо понимать процесс, прежде чем его освещать.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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