Ирек Ялалов журналистам о предстоящем паводке: Не надо строить клоунаду

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии в очередной раз напомнил подчиненным о том, что к предстоящему паводку предстоит готовиться особенно тщательно. По его словам, уже сейчас есть данные, что годовой запас Уфы и Белой значительно превышен, на некоторых участок превышение достигает 70 процентов. Он предупредил чиновников, что надо провести большую работу, прежде всего, с населением. При этом он подчеркнул, что журналисты и блогеры также должны быть объективны к властям. Это касается статей и сюжетов о том, как люди живут в затопляемых домах. По словам Ялалова, многие из этих людей не хотят никуда уезжать сами.