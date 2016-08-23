В Башкирии пройдет экологический субботник «Зеленая Россия»

Башкирия в очередной раз поддержала проведение Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». Это одна из самых массовых акций последних лет. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.
На сегодня у площадки для очистки определены во всех районах и городах региона. Всего их 800.
— Подробную информацию можно получить у территориальных подразделений министерства, представленных в районах и городах, – говорится в сообщении ведомства. – Приглашаем всех неравнодушных к состоянию окружающей среды жителей республики внести свой вклад в благородное дел
Экологический субботник стартует в последнюю субботу августа и продлится до последней субботы сентября (с 27 августа по 24 сентября).