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В Башкирии пройдет экологический субботник «Зеленая Россия»

23 августа 2016, 18:12
Республика в очередной раз присоединится к субботнику.

Башкирия в очередной раз поддержала проведение Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». Это одна из самых массовых акций последних лет. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.

На сегодня у площадки для очистки определены во всех районах и городах региона. Всего их 800.

— Подробную информацию можно получить у территориальных подразделений министерства, представленных в районах и городах, – говорится в сообщении ведомства. – Приглашаем всех неравнодушных к состоянию окружающей среды жителей республики внести свой вклад в благородное дел

Экологический субботник стартует в последнюю субботу августа и продлится до последней субботы сентября (с 27 августа по 24 сентября).

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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