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В Башкирии после зимовки в ряде хозяйств погибло до 90% пчелосемей

11 апреля 2017, 13:58
Причина массовой гибели – вирусная инфекция.

В Башкирии в этом году в ряде хозяйств после зимы погибло до 80-90% пчелосемей. Об этом на своей странице в социальной сети фейсбук сообщил вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков.

- Информация есть по 26 районам - 160 пчеловодам. Гибель - 80-90 %. Путём экстраполяции несложно сделать общие выводы, - написал он.

Также господин Мулюков отметил, что таким же образом обстоят дела в Алтае, Оренбургской, Самарской областях и Адыгее.

По предварительным данным, причина массовой гибели пчел – новая вирусная инфекция.

По его словам, восстановить утраты можно в течение одного сезона, но данный вопрос «надо решать кардинально». Он считает, что в Башкирии нужно создать республиканскую комплексную программу поддержки.

Свою версию по этому поводу рассказал Горобзор.ру директор Центра по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук Амир Ишемгулов:

- Я считаю, что погибли, в первую очередь, «гибридные» и привозные пчелы из Карпат и Северного Кавказа. Наша родная башкирская пчела чувствует себя нормально. По данным, полученным из Нуримановского района, я об этом знаю - там почти полностью погибли именно «гибридные» пчелы, а местные остались. Ничего страшного в этом нет. Популяции восстанавливаются всего за один сезон. Гибели мог способствовать и аномально жаркий и сухой август прошлого года. Дело в том, что именно в это время пчеломатка откладывает яйца. Но для этого ей нужна комфортная температура +23 градуса, а не жара. Зимой «изношенные» прошлогодние пчелы умирают, а их место занимают вновь родившиеся «зимние». В этом году новые пчелы просто не родились. Пчеломатки не смогли отложить яйца в жару. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы, как бы это не было обидно пострадавшим пчеловодам.

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