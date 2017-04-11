В Башкирии после зимовки в ряде хозяйств погибло до 90% пчелосемей

- Я считаю, что погибли, в первую очередь, «гибридные» и привозные пчелы из Карпат и Северного Кавказа. Наша родная башкирская пчела чувствует себя нормально. По данным, полученным из Нуримановского района, я об этом знаю - там почти полностью погибли именно «гибридные» пчелы, а местные остались. Ничего страшного в этом нет. Популяции восстанавливаются всего за один сезон. Гибели мог способствовать и аномально жаркий и сухой август прошлого года. Дело в том, что именно в это время пчеломатка откладывает яйца. Но для этого ей нужна комфортная температура +23 градуса, а не жара. Зимой «изношенные» прошлогодние пчелы умирают, а их место занимают вновь родившиеся «зимние». В этом году новые пчелы просто не родились. Пчеломатки не смогли отложить яйца в жару. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы, как бы это не было обидно пострадавшим пчеловодам.