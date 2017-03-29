Власти Уфы в этом году могут выставить на торги гостиницу «Агидель»

- Если гостиницу выставят на торги по цене в диапазоне от 20 до 30 тыс. руб. за 1 кв. м, да еще с учетом того, что в гостинице года два назад был проведен капитальный ремонт (сопоставимый со стоимостью продажи), объект станет привлекательным для участников гостиничного рынка.