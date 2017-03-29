Власти Уфы в этом году могут выставить на торги гостиницу «Агидель»

Posted 29 марта 2017, 07:23
Published 29 марта 2017, 07:23
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Как следует из документа, в этом году на торги планируется выставить муниципальную гостиницу «Агидель» и 13 нежилых помещений общей площадью 4 тыс. кв. м.
Стоимость, по которой объекты будут выставлены на торги, в документе не уточняется.
В документе отмечается, что если имущество не будет приватизировано в этом году, то это могут сделать в следующем.
Гостиница «Агидель» расположена в историческом центре Уфы, на улице Ленина. Номерной фонд составляет более 150 номеров. Стоимость основных средств, как отмечено в документе, составляет 92,42 млн руб.
Генеральный директор агентства недвижимости «САН» Рустэм Камалов считает, что при продаже этого объекта могут наложиться две тенденции.
- Номерной фонд гостиниц Уфы к саммитам ШОС и БРИКС был увеличен в разы, было построено много новых гостиниц, а сейчас они загружены не полностью, - говорит Рустэм Камалов.
Но главным фактором, по его словам, станет стоимость приобретения объекта.
- Если гостиницу выставят на торги по цене в диапазоне от 20 до 30 тыс. руб. за 1 кв. м, да еще с учетом того, что в гостинице года два назад был проведен капитальный ремонт (сопоставимый со стоимостью продажи), объект станет привлекательным для участников гостиничного рынка.
Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, подтвердил тот факт, что в гостинице был проведен ремонт, сопоставимый со стоимостью самой гостиницы.
- В гостиницу «Агидель» были вложены значительные суммы бюджетных денег, на которые можно было бы построить еще одну гостиницу. Под благовидными предлогами выводились деньги из других муниципальных предприятий и перечислялись в гостиницу «Агидель», - сообщил источник.
Он отметил, что гостиница «Агидель», несмотря на то, что находится в центре города, за последние 20 лет показывает скромные финансовые результаты.
- Все годы своей деятельности как муниципальное предприятие гостиница «Агидель», находясь в центре города и имея в шаговой доступности транспортные коммуникации (вокзал, аэропорт), показывала в своей отчетности очень скромные финансовые результаты. Хотя другие муниципальные гостиницы, находясь на периферии города, располагая значительно меньшим номерным фондом, имели почему-то прибыль в несколько раз больше, - отметил источник агентства.
-Теперь, конечно, вбухав в гостиницу «Агидель» многомиллионные бюджетные вливания, кому-то выгодно выставить ее на торги. Приватизировав гостиницу заинтересованными лицами, город получает при этом доход всего лишь в размере стоимости 3-х элитных квартир в центре города, а затем эти заинтересованные лица перепродадут ее в десятки раз дороже, - заключил источник.