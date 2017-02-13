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В Уфе на торги выставили участок под пляж

13 февраля 2017, 15:49
Зимой здесь можно организовать каток.

Администрация Уфы выставила на торги земельный участок общей площадью 27,17 тыс. кв. м. в микрорайоне Затон вдоль прибрежной полосы старицы реки Белая. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления по земельным ресурсам уфимской мэрии.

Как следует из сообщения, участок отдается для организации зоны отдыха людей на воде в летнее время, а также ледового катка – в зимнее.

Участок отдается в аренду на три года. Начальный размер годовой арендной платы – 2,06 млн руб.

Аукцион состоится 16 марта.

Напомним, что ранее мэрия выставляла этот участок на торги, но тогда покупателей не нашлось.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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