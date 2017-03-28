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Posted 28 марта 2017, 04:40

Published 28 марта 2017, 04:40

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Ялалов не исключил, что оперативки администрации Уфы закроют для прессы

28 марта 2017, 04:40
Он заявил, что ему придется это сделать,если работа властей будет освещаться необъективно.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке в мэрии заявил, что, возможно, придется закрыть утренние оперативки. Это, по его словам, придется сделать, если работа муниципалитета не будет освещаться объективно.

- Каждую оперативку я буду добиваться справедливой оценки работы муниципалитета, - заявил он. - В противном случае мы будем вынуждены уйти в закрытый режим оперативных совещаний.

Ялалов в очередной раз призвал тщательно анализировать ситуацию, поскольку закрытие оперативок, по его словам, не будет выгодно ни журналистам, ни гражданам, ни властям.

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#Город#Новости#Ирек Ялалов
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