Ялалов не исключил, что оперативки администрации Уфы закроют для прессы

Posted 28 марта 2017, 04:40
Published 28 марта 2017, 04:40
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке в мэрии заявил, что, возможно, придется закрыть утренние оперативки. Это, по его словам, придется сделать, если работа муниципалитета не будет освещаться объективно.
- Каждую оперативку я буду добиваться справедливой оценки работы муниципалитета, - заявил он. - В противном случае мы будем вынуждены уйти в закрытый режим оперативных совещаний.
Ялалов в очередной раз призвал тщательно анализировать ситуацию, поскольку закрытие оперативок, по его словам, не будет выгодно ни журналистам, ни гражданам, ни властям.