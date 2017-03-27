В Башкирии глава района стал фигурантом дела о рейдерском захвате

В материалах дела говорится, что в августе 2015 года администрация Краснокамского района передала в аренду местному предпринимателю Финасу Юнусову участок в деревне Новый Янзигит. В документах говорилось, что на этой земле нет никаких построек, на деле же оказалось, что на участке находятся здания коровника, принадлежащего местному СПК «Агидель».