В Башкирии глава района стал фигурантом дела о рейдерском захвате

Posted 27 марта 2017, 08:58
Published 27 марта 2017, 08:58
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Следователь по особо важным делам Нефтекамского отдела Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудника администрации Краснокамского района Башкирии, стало известно Медиакорсети.
В материалах дела говорится, что в августе 2015 года администрация Краснокамского района передала в аренду местному предпринимателю Финасу Юнусову участок в деревне Новый Янзигит. В документах говорилось, что на этой земле нет никаких построек, на деле же оказалось, что на участке находятся здания коровника, принадлежащего местному СПК «Агидель».
Спустя два месяца чиновники выдали бизнесмену разрешение на строительство коровника. Ещё через месяц предприниматель пришёл в администрацию с документами о завершении строительства и попросил разрешение на введение в эксплуатацию новой фермы. Разрешение на ввод в эксплуатацию новой фермы подписал лично глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин.
Всё это время настоящие владельцы фермы, пайщики СПК «Агидель», даже не догадывались, что в отношении их имущества полным ходом идёт так называемый «технический» рейдерский захват.
Махинации всплыли, когда Юнусов зарегистрировал права на «новый» объект недвижимости, и члены СПК «Агидель» обратились в прокуратуру.
Проверка выявила все описанные выше факты, так же было установлено, что действиями чиновников пайщикам «Агидели» нанесён ущерб в 69 миллионов рублей.