mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2017, 08:58

Published 27 марта 2017, 08:58

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В Башкирии глава района стал фигурантом дела о рейдерском захвате

27 марта 2017, 08:58
Глава Краснокамского района Башкирии подписал документы, из-за которых местный колхоз лишился имущества на 69 млн рублей.

Следователь по особо важным делам Нефтекамского отдела Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудника администрации Краснокамского района Башкирии, стало известно Медиакорсети.

В материалах дела говорится, что в августе 2015 года администрация Краснокамского района передала в аренду местному предпринимателю Финасу Юнусову участок в деревне Новый Янзигит. В документах говорилось, что на этой земле нет никаких построек, на деле же оказалось, что на участке находятся здания коровника, принадлежащего местному СПК «Агидель».

Спустя два месяца чиновники выдали бизнесмену разрешение на строительство коровника. Ещё через месяц предприниматель пришёл в администрацию с документами о завершении строительства и попросил разрешение на введение в эксплуатацию новой фермы. Разрешение на ввод в эксплуатацию новой фермы подписал лично глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин.

Всё это время настоящие владельцы фермы, пайщики СПК «Агидель», даже не догадывались, что в отношении их имущества полным ходом идёт так называемый «технический» рейдерский захват.

Махинации всплыли, когда Юнусов зарегистрировал права на «новый» объект недвижимости, и члены СПК «Агидель» обратились в прокуратуру.

Проверка выявила все описанные выше факты, так же было установлено, что действиями чиновников пайщикам «Агидели» нанесён ущерб в 69 миллионов рублей.

Материалы по теме
Следком сообщил о предъявлении обвинения первому вице-мэру УфыВице-мэра Уфы оставили под арестомВ Башкирии могут арестовать еще одного замглавы городской администрации
#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика