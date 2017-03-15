Следком сообщил о предъявлении обвинения первому вице-мэру Уфы

Как уже сообщали СМИ, ранее Александр Филиппов владел ООО «Автореал», затем компания была продана некоему Ивушкину за небольшую сумму, а уж последний перепродал ее предпринимателю Андрею Смышляеву за настоящую цену. Получил доход от этой сделки Филиппов, по словам Ивушкина, который сначала дал такие показания, а потом заявил, что они были сделаны под давлением. Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева считает, что предъявление обвинения незаконно и уже его обжаловала. Сам чиновник сейчас находится в уфимской городской больнице, где ему и было предъявлено обвинение.