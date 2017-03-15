Следком сообщил о предъявлении обвинения первому вице-мэру Уфы

Сегодня в следкоме Башкирии подтвердили сообщения СМИ о том, что первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
На официальном сайте следкома появилось сообщение:
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан 46-летнему бывшему владельцу Общества с ограниченной ответственностью «Автореал» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления ФСБ России по РБ. Сотрудниками ведомства установлено, что в 2011 году предприниматель, реализуя преступный умысел по уклонению от уплаты налога на доходы физического лица, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 миллионов рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем СКР обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается».
Как уже сообщали СМИ, ранее Александр Филиппов владел ООО «Автореал», затем компания была продана некоему Ивушкину за небольшую сумму, а уж последний перепродал ее предпринимателю Андрею Смышляеву за настоящую цену. Получил доход от этой сделки Филиппов, по словам Ивушкина, который сначала дал такие показания, а потом заявил, что они были сделаны под давлением. Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева считает, что предъявление обвинения незаконно и уже его обжаловала. Сам чиновник сейчас находится в уфимской городской больнице, где ему и было предъявлено обвинение.
Мы следим за развитием событий.