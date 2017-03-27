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Posted 27 марта 2017, 06:17

Published 27 марта 2017, 06:17

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Администрация Уфы составила карту половодья

27 марта 2017, 06:17
Сюжет
Весна в Башкирии
Информацию об уровне воды в реках теперь можно будет получать на карте весеннего половодья. Ее разработали профильные управления администрации Уфы.

Жители Уфы теперь могут получать оперативные сведения об уровне воды в реках благодаря карте весеннего половодья.

- На данный момент на карте отображены следующие зоны подтопления: ярко-синим цветом выделено русло реки, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Светло-синим – территории, которые попали в зону подтопления при максимальных уровнях прошлого года, бледно-синим – территории, которые окажутся в зоне подтопления при подъеме уровня воды на девять метров.

С началом паводка карта будет корректироваться дважды в день. Информация по местам подтопления будет поступать от районных управлений гражданской защиты. Жители города смогут передать оперативную информацию, позвонив на номер 112.

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#Город#Весна в Башкирии#Новости#Уфа#Паводок
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