Администрация Уфы составила карту половодья

- На данный момент на карте отображены следующие зоны подтопления: ярко-синим цветом выделено русло реки, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Светло-синим – территории, которые попали в зону подтопления при максимальных уровнях прошлого года, бледно-синим – территории, которые окажутся в зоне подтопления при подъеме уровня воды на девять метров.