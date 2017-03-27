Администрация Уфы составила карту половодья

Posted 27 марта 2017, 06:17
Published 27 марта 2017, 06:17
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Жители Уфы теперь могут получать оперативные сведения об уровне воды в реках благодаря карте весеннего половодья.
- На данный момент на карте отображены следующие зоны подтопления: ярко-синим цветом выделено русло реки, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Светло-синим – территории, которые попали в зону подтопления при максимальных уровнях прошлого года, бледно-синим – территории, которые окажутся в зоне подтопления при подъеме уровня воды на девять метров.
С началом паводка карта будет корректироваться дважды в день. Информация по местам подтопления будет поступать от районных управлений гражданской защиты. Жители города смогут передать оперативную информацию, позвонив на номер 112.