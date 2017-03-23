«Живое» или почему земляне могут узнать конец света на самом деле

Знаете, как в анекдоте «…сало как сало, чего тут пробовать?» С фантастической историей под коротким, но емким названием «Живое» то же самое, но одновременно не то же самое. Да, фильм без сомнения похож на многие другие, что были сняты до него – «Чужой», например, где лейтенант Рипли, молодая и прокаченная Сигурни Уивер билась, что есть сил, с внеземной тварью, которая мечтала всех съесть и потом попасть туда, где еще больше еды.
В истории, что происходит на межпланетной космической станции (МКС) тоже все поначалу идет гладко – лучшие умы, все как на подбор красавицы и красавцы, начинают выращивать из милипизерной клеточки нечто, нечто живое и занятное. Относятся ученые к этим быстро делящимся клеточкам как к ребенку – растет день ото дня все больше и больше, вот какой умница! К беде, к беде все это, чувствуешь ты, и, пока радость пересиливает, это «живое» впивается в палец одного из ученых, а после и вовсе в груду костей превращает всю кисть.
Вот тут-то великие космические исследователи начинают понимать, что они вырастили очень умное существо, но хуже всего голодное, и ему надо расти.
К моему великому сожалению, первым оно съедает Райана Рейнольдса, красавчика, которого то ли другой проект отвлек, то ли что-то другое стало причиной, но именно его режиссер первым отдал на съедение космическому монстру. В какую-то секунду еще веришь и надеешься, что вот он у Райана тоже только палец отжует, но нет – по любимой традиции всех этих чудищ инопланетных, оно забирается прямо в нутро нашего красавчика и все… нет больше Райана Рейнольдса.
Кстати, если вы тяжело воспринимаете вид крови, то имейте ввиду, что в фильме кровь летает, там же невесомость – ведь всё происходит на международной космической станции.
Актерский состав подобран по-голливудски хорошо и качественно, помимо Райана Рейнольдса есть еще Джейк Джилленхол – его роль социопата, который ненавидит 8 миллиардов живущих на земле людей, очень ему идет. Он лучше погибнет от передозировки радиации, от долгого пребывания на МКС, чем вернется к этим людям (он их нежно называет «ублюдки». Он продержится до самого конца этой драмы, и ему уготована очень интересная миссия, потому не будем сбрасывать его со счетов.
«Живое» - это отличное место засветиться и нашей русской актрисе Ольге Дыховичной, она играет командира корабля международного экипажа. В итоге ее русская жертвенность сделает свое дело – ее гибель, на мой взгляд, пожалуй, самая вдохновенная и грустная. Есть еще актеры Ребекка Фергюсон и Хироюки Санада, а также Эрион Бакаре. Каждый из них сыграет свою печальную роль в этой киноистории и стойко будет бороться с тем, чтобы не пустить внеземного монстра на землю.
На премьере фильма «Живое» во вместительном и уютном зале кинотеатра «Искра», сети кинокомплексов «Планета Кино», яблоку было негде упасть, все места были заняты, говорит это о том, как интересно обывателю все, что происходит там, куда нога простого человека вряд ли ступит. Тем не менее, посмотреть, как же там все устроено в космосе рад каждый. Попкорн на этом фильме поешь вряд ли, по крайней мере, хруста на премьере вокруг меня не раздавалось, уж очень история напряженная. Сложно есть, когда на экране такое творится и на кону - жизнь всего человечества!
Фильм не затянут, держит в приятном напряжении все время – от начала и до конца. Финал не банален, интрига сохраняется, и в итоге вы удивитесь по-настоящему и расстроитесь одновременно.
«Умное. Сильное. Бездушное» - это все о нем. Официально «Живое» выходит на экраны с сегодняшнего дня, так что у вас впереди будние вечера и два выходных дня, чтобы дать свою оценку работе режиссера Даниэля Эспиноса в любом из залов сети кинокомплексов «Планета Кино».