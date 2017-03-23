«Живое» или почему земляне могут узнать конец света на самом деле

На премьере фильма «Живое» во вместительном и уютном зале кинотеатра «Искра», сети кинокомплексов «Планета Кино», яблоку было негде упасть, все места были заняты, говорит это о том, как интересно обывателю все, что происходит там, куда нога простого человека вряд ли ступит. Тем не менее, посмотреть, как же там все устроено в космосе рад каждый. Попкорн на этом фильме поешь вряд ли, по крайней мере, хруста на премьере вокруг меня не раздавалось, уж очень история напряженная. Сложно есть, когда на экране такое творится и на кону - жизнь всего человечества!