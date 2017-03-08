Фильм режиссера из Башкирии приняли на кинорынок международного кинофестиваля в Каннах

Фильм «История заблудшей овцы» принят на кинорынок международного кинофестиваля в Каннах (Франция), сообщил Медиакорсети режиссер фильма Салават Вахитов.
- Это пока не основной конкурс, будем верить, что будем и в основном! – поделился он. - Кинорынок при Каннском кинофестивале - вип-зона, где встречаются профессионалы и смотрят фильмы на предмет проката, дистрибуции. Это шанс продать картину или найти продюсера на большой фильм, на фильм «Воскресение», которым я занимаюсь уже пятый год.
«История заблудшей овцы» - это фильм продолжительностью 14 минут.
- Это очень простая история о том, как из отары пропала овца, а Старик Пастух отправляется ее искать, но не находит ее, - рассказал Вахитов. - Жанр - драма, а по форме это все-таки притча.