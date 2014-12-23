Константин Хабенский: «Люблю смотреть кино в пустых кинозалах»

- Какая ваша первая киноработа и как ее оцениваете? – интересуемся у актера.
- Маленький эпизодик в фильме «На кого бог пошлет». Я использовал свое обеденное время между утренними и вечерними занятиями в театральном институте для того, чтобы в течение часа приехать, сняться и бежать назад. Оцениваю как блестящую работу. Никогда такое не повторится.
- Вам приятно, если говорят, что Хабенский вытянул фильм?
- Все по-разному. Нельзя воспринимать все в штыки или наоборот все с любовью. Я бы порадовался, если бы мне так сказали.
- Есть ли в вашем репертуаре роль, где вы не играли, а просто были самим собой?
- Мне сложно сказать, это скорее вопрос к зрителям. Если вы считаете, что в каком-то фильме или спектакле я не играл, а был самим собой, значит, я очень правильно вас обманул.
- Как вы относитесь к тому, что в кинотеатрах продают еду, в том числе попкорн?
- Лично мне некомфортно, когда рядом кто-то сидит и ест. Я за чистоту восприятия. К сожалению, культура кинопросмотра пришла к нам совместно с общепитом. Не мне с этим бороться. Лично я предпочитаю ходить на сеансы, когда народу нет вообще.
Ксения ЛАПТЕВА.