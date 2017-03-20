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Уфимка обвиняется в хищении ювелирных изделий на 5 миллионов рублей

20 марта 2017, 13:11
Женщина работала оператором склада ювелирки, где принимала брак.

39-летняя уфимка Оксана Заушицына обвиняется по статье «Присвоение имущества в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Заушицына работала оператором склада ювелирных изделий, куда поступали бракованные драгоценности из торговых точек и других складов. С 2013 по 2016 годы женщина похитила более 800 золотых и прочих украшений на сумму более пяти миллионов рублей.

На недостроенный двухэтажный дом в Уфе, банковские счета и изъятые ювелирные украшения обвиняемой наложен арест. Свою вину она не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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