Уфимка обвиняется в хищении ювелирных изделий на 5 миллионов рублей

39-летняя уфимка Оксана Заушицына обвиняется по статье «Присвоение имущества в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Заушицына работала оператором склада ювелирных изделий, куда поступали бракованные драгоценности из торговых точек и других складов. С 2013 по 2016 годы женщина похитила более 800 золотых и прочих украшений на сумму более пяти миллионов рублей.
На недостроенный двухэтажный дом в Уфе, банковские счета и изъятые ювелирные украшения обвиняемой наложен арест. Свою вину она не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.