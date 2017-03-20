"Русгидро" начала подготовку к весеннему половодью в центре России

По информации издания LIFE, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что паводок в центральной России в текущем году превысит среднюю норму. В связи с такой ситуацией все филиалы «Русгидро» находятся в особом режиме. Предприятие реализует программу, которая обеспечит надежность и безаварийность установок и гидротехнических сооружений. Эксперты уже заняты анализом возможных рисков, а на гидроэлектростанциях начали работу паводковые комиссии. Они обеспечат безопасность во время половодья. Контроль за изменений уровня воды будет проводится ежесуточно, а работа инженерно-технического персонала - круглые сутки.