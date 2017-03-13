Приставы нашли кадиллак уфимки и арестовали его

Судебный пристав-исполнитель объявил в розыск «CADILLAC SRX», принадлежавший должнице. Через некоторое время автомобиль нашли; на него был наложен арест. После возвращения задолженности уфимка сможет забрать свой автомобиль. Для этого у нее есть десять дней. В противном случае «CADILLAC SRX» направят на реализацию.