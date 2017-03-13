Приставы нашли кадиллак уфимки и арестовали его

Уфимка, задолжавшая 500 тысяч рублей по кредитному договору и налоги в казну государства, спрятала свой кадиллак от ареста настолько тщательно, что его пришлось разыскивать сотрудникам специализированного отдела по розыску должников и их имущества, сообщили в пресс-службе судебных приставов по республике.
Судебный пристав-исполнитель объявил в розыск «CADILLAC SRX», принадлежавший должнице. Через некоторое время автомобиль нашли; на него был наложен арест. После возвращения задолженности уфимка сможет забрать свой автомобиль. Для этого у нее есть десять дней. В противном случае «CADILLAC SRX» направят на реализацию.