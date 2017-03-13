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Приставы нашли кадиллак уфимки и арестовали его

13 марта 2017, 11:25
Им пришлось это сделать из-за ее долгов.

Уфимка, задолжавшая 500 тысяч рублей по кредитному договору и налоги в казну государства, спрятала свой кадиллак от ареста настолько тщательно, что его пришлось разыскивать сотрудникам специализированного отдела по розыску должников и их имущества, сообщили в пресс-службе судебных приставов по республике.

Судебный пристав-исполнитель объявил в розыск «CADILLAC SRX», принадлежавший должнице. Через некоторое время автомобиль нашли; на него был наложен арест. После возвращения задолженности уфимка сможет забрать свой автомобиль. Для этого у нее есть десять дней. В противном случае «CADILLAC SRX» направят на реализацию.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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