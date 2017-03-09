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10 марта снег будут чистить в четырех районах Уфы

9 марта 2017, 09:58
Такие данные приводит администрация города.

В пятницу, 10 марта, в снег будут чистить во дворах четырех районов Уфы. Об этом сообщили пресс-служба администрации города.

Советский район:

проспект Октября, 50, 50/1,

ул. Айская, 62, 91, 91/1,

50 лет Октября, 4,

Р. Зорге, 20, 34/2,

С. Злобина, 34/1.

Октябрьский район:

проспект Октября, 55, 84/1, 84/2, 84/3,

ул. Парковая, 14/1,

50 лет СССР, 13, 15, 43, 43/1, 43/2,

Российская, 82/2, 84, 163, 163а, 163б, 163в, 165;

мкр. Сипайлово

ул. М. Жукова, 4/4,

Ю. Гагарина, 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4,

Б. Бикбая, 37, 40, 41,

М. Рыльского, 21/3,

А. Королева, 10.

Калининский район:

ул. Черниковская, 57,59, 81, 83,

Интернациональная, 85, 87, 151, 153,

Гвардейская, 62,

Ферина, 10, 10/1,

Фронтовых бригад, 9, 11,

Транспортная, 26/5, 26/6,

Победы, 18,

Архитектурная, 24.

Кировский район:

ул. Коммунистическая, 36,

Худайбедина, 11,

Октябрьской революции, 57,

С.Перовской, 13/

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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