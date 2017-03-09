10 марта снег будут чистить в четырех районах Уфы

В пятницу, 10 марта, в снег будут чистить во дворах четырех районов Уфы. Об этом сообщили пресс-служба администрации города.
Советский район:
проспект Октября, 50, 50/1,
ул. Айская, 62, 91, 91/1,
50 лет Октября, 4,
Р. Зорге, 20, 34/2,
С. Злобина, 34/1.
Октябрьский район:
проспект Октября, 55, 84/1, 84/2, 84/3,
ул. Парковая, 14/1,
50 лет СССР, 13, 15, 43, 43/1, 43/2,
Российская, 82/2, 84, 163, 163а, 163б, 163в, 165;
мкр. Сипайлово
ул. М. Жукова, 4/4,
Ю. Гагарина, 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4,
Б. Бикбая, 37, 40, 41,
М. Рыльского, 21/3,
А. Королева, 10.
Калининский район:
ул. Черниковская, 57,59, 81, 83,
Интернациональная, 85, 87, 151, 153,
Гвардейская, 62,
Ферина, 10, 10/1,
Фронтовых бригад, 9, 11,
Транспортная, 26/5, 26/6,
Победы, 18,
Архитектурная, 24.
Кировский район:
ул. Коммунистическая, 36,
Худайбедина, 11,
Октябрьской революции, 57,
С.Перовской, 13/