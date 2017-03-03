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В Башкирии крупная наркогруппировка предстанет перед судом

3 марта 2017, 10:04
Уголовное дело на участников составил 71 том.

50-летний Рустем Латыпов и семь его сообщников обвиняются в совершении преступления по статье «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупных размерах», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает следствие, Латыпов создал наркогруппировку, которая приобретала у неустановленных лиц партии гашиша, каннабиса, амфетамина и псилоцина. Сообщники фасовали наркотики по разовым дозам и сбывали их при личных встречах.

Деятельность группировки пресекли в 2015 году. Полицейские задержали ее участников в Уфе, Салавате и Благовещенске. В ходе обысков было изъято более 2,7 килограммов наркотиков, электронные весы и фольга для упаковки и фасовки.

Семеро обвиняемых сейчас находятся под стражей. Уголовное дело (71 том) направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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