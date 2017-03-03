В Башкирии крупная наркогруппировка предстанет перед судом

50-летний Рустем Латыпов и семь его сообщников обвиняются в совершении преступления по статье «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупных размерах», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как считает следствие, Латыпов создал наркогруппировку, которая приобретала у неустановленных лиц партии гашиша, каннабиса, амфетамина и псилоцина. Сообщники фасовали наркотики по разовым дозам и сбывали их при личных встречах.
Деятельность группировки пресекли в 2015 году. Полицейские задержали ее участников в Уфе, Салавате и Благовещенске. В ходе обысков было изъято более 2,7 килограммов наркотиков, электронные весы и фольга для упаковки и фасовки.
Семеро обвиняемых сейчас находятся под стражей. Уголовное дело (71 том) направлено в суд для рассмотрения.