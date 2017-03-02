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В Уфе сотрудница банка открыла кредитные карты без ведома клиентов

2 марта 2017, 14:51
Она похитила почти 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 39-летний бывший банковский менеджер Татьяна Короткова обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В 2013-2014 годах, по версии следствия, она использовала данные о 12 клиентах банка и составила от их имени заявления на выдачу кредитов. Когда получила пластиковые карты, потратила находившиеся на них деньги на погашение кредитов. Таким образом ей удалось похитить 680 тысяч рублей.

Факт мошенничества выяснился, когда один из клиентов установил банковское приложение на телефон и узнал об открытой на его имя карте. За разъяснениями мужчина обратился к руководству учреждения, которое после служебной проверки выявило еще 11 фактов мошенничества.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб полностью.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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