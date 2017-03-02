В Уфе сотрудница банка открыла кредитные карты без ведома клиентов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 39-летний бывший банковский менеджер Татьяна Короткова обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В 2013-2014 годах, по версии следствия, она использовала данные о 12 клиентах банка и составила от их имени заявления на выдачу кредитов. Когда получила пластиковые карты, потратила находившиеся на них деньги на погашение кредитов. Таким образом ей удалось похитить 680 тысяч рублей.