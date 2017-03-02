В Башкирии прокуратура проверяет обстоятельства аварии школьного автобуса

- По предварительным данным 59-летний водитель школьного транспортного средства работал на данной должности первый день, - сообщили в прокуратуре. - Мужчина имел водительские права категории «D» и опыт пассажирских перевозок. При этом ранее он нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ) и грязные регистрационные номера (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ).