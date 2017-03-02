В Башкирии прокуратура проверяет обстоятельства аварии школьного автобуса

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту дорожной аварии с участием школьного автобуса, в котором находились ученики села Абзаново Зианчуринского района республики.
Напомним, утром 1 марта автобус столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115». В результате пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм, второй пассажир и водитель госпитализированы в больницу.
В школьном автобусе находились 21 ребенок и их сопровождающий, никто из них не пострадал.
- По предварительным данным 59-летний водитель школьного транспортного средства работал на данной должности первый день, - сообщили в прокуратуре. - Мужчина имел водительские права категории «D» и опыт пассажирских перевозок. При этом ранее он нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ) и грязные регистрационные номера (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ).
Теперь правоохранители оценят соблюдение руководством школы и территориальным отделом образования законодательства при организации транспортировки учащихся.
По результатам других проверок сотрудники прокуратуры выявили и потребовали устранить 370 нарушений законодательства при школьных перевозках.