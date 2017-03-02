ОНФ: за месяц на Интерактивную карту свалок поступило более тысячи обращений

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели промежуточные итоги работы Интерактивной карты свалок. За месяц работы на ресурс поступило около тысячи обращений, более чем по 20 из них уже удалось добиться положительного результата, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы Владимира Гутенева, новый ресурс привлек внимание неравнодушной общественности, которая активно подключилась к решению проблем с незаконными свалками и «серыми» полигонами.
- Несмотря на то, что в настоящее время значительная территория нашей страны находится под снежным покровом, на Интерактивную карту свалок ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан, - отметил Гутенев. - Значительная часть из них проверена, и нашими активистами совершены рейды, по итогам которых уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним направлены обращения в надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный результат.
Среди отмеченных на карте мест с экологическими нарушениями с большим отрывом лидируют стихийные мусорные свалки – их 730.
- На втором месте идут крупные свалки – 152, затем «серые» полигоны и иные экологические нарушения, как, например, необорудованные площадки по сбору снеговых отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок – более 100. Мы уверены, что их количество будет продолжать расти, и нам предстоит большая работа по их устранению, – подчеркнул эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
Координатор проекта «Генеральная уборка» в Башкирии Мурад Шафиков считает, что в рамках проекта «Генеральная уборка» необходимо особо обратить внимание на причины образования "стихийных" и других незаконных свалок.
- Это, во –первых, низкий уровень экологической культуры наших граждан, а, во- вторых, отсутствие необходимой инфраструктуры по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в сельской местности. Нельзя забывать и о существовании криминального бизнеса, который в погоне за сверхприбылью, сокращает издержки, не довозит мусор до полигонов, имеющих необходимую разрешительную документацию и вошедших в государственный реестр объектов размещения отходов, - сказал Шафиков.