ОНФ: за месяц на Интерактивную карту свалок поступило более тысячи обращений

- Несмотря на то, что в настоящее время значительная территория нашей страны находится под снежным покровом, на Интерактивную карту свалок ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан, - отметил Гутенев. - Значительная часть из них проверена, и нашими активистами совершены рейды, по итогам которых уже 135 заявок находятся в активной работе: по ним направлены обращения в надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный результат.