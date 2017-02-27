В Башкирии депутат обжаловал решение избиркома об аннулировании результатов выборов

Председатель совета депутатов Дуванского района Башкирии Тагир Зарипов обжаловал акт территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отмене решения о признании выборов состоявшимися.
Ранее ТИК согласился с доводами другого кандидата Адигама Тляпова, выдвигавшегося по десятому избирательному округу, подавшего иск в районный суд. Поводом для иска стали многочисленные нарушения, допущенные в ходе голосования, которые позже нашли своё подтверждение, о чём есть соответствующее письмо из ЦИК Башкирии. В частности, в центральной избирательной комиссии признали, что на председателей УИКов оказывалось давление, избирателей подвозил к участкам глава сельсовета, и они голосовали по нескольким паспортам. Мировое соглашение было подписано в ходе судебного заседания, и утверждено судьёй. Сам Тагир Зарипов считает, что жители района давшие свидетельские показания в суде и в правоохранительных органах, вступили в сговор с Тляповым и председателем ТИК.
- Кому-то что-то пообещали, кто-то говорит, что он не так сказал, даже возмущены были, - рассказал Медиакорсети в телефонном разговоре Тагир Зарипов. - А территориальная избирательная комиссия тоже заинтересована в этом, председатель сама ходила и говорила, что говорить и за кого голосовать.
Что же касается письма-рекомендации из ЦИК РБ, в котором говорилось о подтвердившихся фактах нарушений, Зарипов считает, что Тляпов просто ввёл в заблуждение вышестоящую комиссию.
- Он как бывший работник РУВД под давлением взял нужные объяснения, на основе которых ЦИК и написал такую рекомендацию, - уточнил Тагир Зарипов.
Напомним, сейчас в правоохранительных органах рассматривается заявление Тляпова о допущенных в округе нарушениях выборного законодательства, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела ещё не принято. Однако по условиям мирового соглашения обратившийся в МВД и прокуратуру Тляпов не будет обжаловать в вышестоящие инстанции любое решение правоохранителей.
Рассмотрение апелляционной жалобы должно было проходить сегодня, 27 февраля, в Верховном суде Башкирии, однако было перенесено на следующий месяц.
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