В Башкирии депутат обжаловал решение избиркома об аннулировании результатов выборов

Ранее ТИК согласился с доводами другого кандидата Адигама Тляпова, выдвигавшегося по десятому избирательному округу, подавшего иск в районный суд. Поводом для иска стали многочисленные нарушения, допущенные в ходе голосования, которые позже нашли своё подтверждение, о чём есть соответствующее письмо из ЦИК Башкирии. В частности, в центральной избирательной комиссии признали, что на председателей УИКов оказывалось давление, избирателей подвозил к участкам глава сельсовета, и они голосовали по нескольким паспортам. Мировое соглашение было подписано в ходе судебного заседания, и утверждено судьёй. Сам Тагир Зарипов считает, что жители района давшие свидетельские показания в суде и в правоохранительных органах, вступили в сговор с Тляповым и председателем ТИК.