В МЧС Башкирии опровергли факт обрушения крыши в торговом комплексе Уфы

Причиной эвакуации людей из торгового коммплекса "Мега" в Уфе стала угроза обрушения части крыши, сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на МЧС Башкирии. Вчера вечером в СМИ появились сообщения о том, что крыша обрушилась.