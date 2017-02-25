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В МЧС Башкирии опровергли факт обрушения крыши в торговом комплексе Уфы

25 февраля 2017, 10:41
Людей эвакуировали в целях безопасности.

Причиной эвакуации людей из торгового коммплекса "Мега" в Уфе стала угроза обрушения части крыши, сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на МЧС Башкирии. Вчера вечером в СМИ появились сообщения о том, что крыша обрушилась.

- Сотрудники управления провели осмотр места вероятного обрушения, но видимых повреждений кровельных конструкций не обнаружили", - передает издание слова представителя ведомства. - Усиление ветра и повышение температуры привели к увеличению снеговой нагрузки на кровлю. Администрация центра, беспокоясь за безопасность посетителей, приняла решение о приостановке работы мегамола.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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