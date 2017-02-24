В Башкирии погиб дальнобойщик в ДТП с тремя грузовиками

52-летний водитель допустил занос фургона «Daf FT», не справившись с управлением, и выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелькой». «Газель» столкнулась с фурой «Scania 691311». Фуру откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Daf FT» и съехала в кювет.