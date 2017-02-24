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В Башкирии погиб дальнобойщик в ДТП с тремя грузовиками

24 февраля 2017, 13:00
Мужчине был 31 год.

Вчера вечером, 23 февраля в 21:00, в Кушнаренковском районе на 1252 километре автодороги «Москва-Уфа» произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики.

52-летний водитель допустил занос фургона «Daf FT», не справившись с управлением, и выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелькой». «Газель» столкнулась с фурой «Scania 691311». Фуру откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Daf FT» и съехала в кювет.

31-летний водитель «Scania 691311», житель Новгородской области скончался на месте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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