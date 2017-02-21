В Башкирии проверили центр временного содержания мигрантов

Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин и сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова провели выездное совещание по вопросам совершенствования механизмов работы центров временного содержания мигрантов, сообщили в пресс-службе аппарата главного федерального инспектора по республике.
Лилия Гумерова и Михаил Закомалдин посмотрели, в каких условиях содержатся иностранцы. Только в одном из пунктов 90 человек содержат за счет федерального бюджета. Иностранцы пребывают здесь от двух месяцев до полугода.
Сенатор сообщил, что Россия занимает второе место в мире по количеству мигрантов, а это более 10 миллионов человек или около семи процентов численности всего населения. В 2016 году право работать иностранцам по патенту принесла в бюджет прибыль более 38 миллиардов рублей. На совещании также было отмечено, что в стране недостаточно финансируются мероприятия по депортации и выдворению незаконных мигрантов.
Большинство мигрантов в Башкирии – 80 процентов от общего потока – граждане Узбекистана. Лилия Гумерова озвучила идею проработки вопроса об открытии в регионе представительства посольства Узбекистана.