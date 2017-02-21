В Башкирии проверили центр временного содержания мигрантов

Сенатор сообщил, что Россия занимает второе место в мире по количеству мигрантов, а это более 10 миллионов человек или около семи процентов численности всего населения. В 2016 году право работать иностранцам по патенту принесла в бюджет прибыль более 38 миллиардов рублей. На совещании также было отмечено, что в стране недостаточно финансируются мероприятия по депортации и выдворению незаконных мигрантов.