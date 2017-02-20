В Уфе депутаты озаботились катанием на лошадях, пони и ослах

В документе планируется прописать специальные места для катания на лошадях, порядок оказания услуг, права и обязанности лиц, их оказывающих. За основу будут взяты нормативные акты городов, где эти правила уже прописаны. В пресс-службе совета подчеркивают, что владельцы животных согласны работать по регламенту.