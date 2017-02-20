В Уфе депутаты озаботились катанием на лошадях, пони и ослах

Горсовет Уфы планирует разработать нормативный акт, регулирующий катание на лошадях, пони и других вьючных животных. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Документ должна подготовить специальная профильная комиссия по поручению председателя, который встретился с владельцами животных.
- Предложение установить правила катания на лошадях в Уфе внесли сами владельцы вьючных животных, - сообщили в пресс-службе горсовета. - По словам держателей лошадей, они уже неоднократно обращались со своей просьбой в разные инстанции, но безрезультатно.
Валерия Трофимов причислил лошадиную тему к одной из «наиболее проблемных», которая явлется «белым пятном в сфере нормотворчества».
- Это целая сфера оказания услуг, пусть и не очень обширная, которая на территории Уфы до сих пор отдельным правовым актом никак не была регламентирована, - отметил Трофимов.
В документе планируется прописать специальные места для катания на лошадях, порядок оказания услуг, права и обязанности лиц, их оказывающих. За основу будут взяты нормативные акты городов, где эти правила уже прописаны. В пресс-службе совета подчеркивают, что владельцы животных согласны работать по регламенту.