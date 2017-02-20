Как получить права, и при этом сэкономить время и деньги

Сегодня многофункциональные центры (МФЦ) расположенные на территории Башкирии начали выдавать водительские удостоверения. Теперь каждый, кто впервые получает, меняет удостоверение в связи с истекшим сроком годности, сменой фамилии или утерей, может получить эту услугу в МФЦ. Редакция ИА «Медиакорсеть» подготовила памятку, в которой мы расскажем, как сэкономить время и деньги при получении водительского удостоверения.
Когда нам это может пригодится?
Есть несколько поводов обратиться в ГИБДД или МФЦ за услугой «получение или замена водительского удостоверения». Чаще всего с таким вопросом обращаются те, кто впервые получает права, те у кого истёк срок действия водительского удостоверения, так же наша памятка может пригодится, если вы сменили фамилию, или заветная корочка потеряна или пришла в негодность.
Где получить водительское удостоверение?
До 20 февраля услугу можно было получить только лично, посетив отделение ГИБДД, занимающегося выдачей прав. С 20 февраля это можно сделать, обратившись в любой МФЦ, коих на территории Башкирии уже 15.
Какие документы подготовить?
Если вы первый раз получаете водительское удостоверение, то вам необходим полный пакет документов: медицинская справка, свидетельство о прохождении обучения в автошколе, квитанция об уплате госпошлины (2 тысячи рублей), паспорт. Если вы меняете права в связи с истёкшим сроком действия, то вам нужны те же документы, кроме свидетельства из автошколы, ещё нужно сдать старые права. Проще всего тем, кто меняет права в связи со сменой персональных данных, нужна только квитанция, старые права, свидетельство о браке или другой документ, служащий основанием для замены прав. Медицинскую справку можно получить в любой клинике, проще это сделать у частников, там нет очередей. Запомните, что в клинику нужно приходить со справками от нарколога и психиатра, этих врачей можно пройти только в государственных или муниципальных медицинских центрах, их адреса есть во всех справочниках.
Как сэкономить время и деньги.
Когда у вас на руках все документы, вам нужно лишь явиться в ГИБДД или в МФЦ. Если меняете права, то можно обратится в МФЦ, с собой нужно принести фотографию 35 x 45 мм на электронном носителе и перечисленные выше документы. Как пояснили в самом МФЦ, срок предоставления услуги составит девять рабочих дней. Проще обратится в ГИБДД лично, тут необходимо принести с собой лишь пакет документов, фотографию сделают на месте, при этом потратите вы лишь 2-3 часа времени. Но и тут есть лазейка, можно заполнить заявление на портале Госуслуг, при этом вы сможете выбрать в какое время придёте в отделение ГИБДД, это позволит сэкономить время, и потратить на получение прав около 30 минут. А если на этом же портале оплатить пошлину, то получите скидку 30%.
Итог: Выгоднее всего получить или обменять водительское удостоверение лично обратившись в отделение ГИБДД, предварительно заполнив заявление, и оплатив пошлину на портале Госуслуг. При этом время ожидания составит около 30 минут, а плата за получение услуги всего 1400 рублей.