Как получить права, и при этом сэкономить время и деньги

Когда у вас на руках все документы, вам нужно лишь явиться в ГИБДД или в МФЦ. Если меняете права, то можно обратится в МФЦ, с собой нужно принести фотографию 35 x 45 мм на электронном носителе и перечисленные выше документы. Как пояснили в самом МФЦ, срок предоставления услуги составит девять рабочих дней. Проще обратится в ГИБДД лично, тут необходимо принести с собой лишь пакет документов, фотографию сделают на месте, при этом потратите вы лишь 2-3 часа времени. Но и тут есть лазейка, можно заполнить заявление на портале Госуслуг, при этом вы сможете выбрать в какое время придёте в отделение ГИБДД, это позволит сэкономить время, и потратить на получение прав около 30 минут. А если на этом же портале оплатить пошлину, то получите скидку 30%.