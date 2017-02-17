mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Айдара Галимова и Римму Утяшеву наградили орденом «Дружбы народов»

17 февраля 2017, 19:16
Такую же награду сегодня получил бывший председатель Совета Министров БАССР Марат Миргазямов

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской и Башкирии. Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 50 лучших работников из различных сфер.

Кавалерами ордена Дружбы народов стали депутаты Госсобрания: знаменитый врач-акушер-гинеколог, более 30 лет отработавшая в уфимском роддоме №4 и ставшая второй мамой для десятка тысяч малышей республики Римма Утяшева; народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, который 23 февраля на сцене ГКЗ «Башкортостан» отметит свой 50-летний юбилей. Еще одним обладателем этого почетного знака отличия стал видный государственный деятель бывший председатель Совета Министров БАССР Марат Миргазямов.

Как призналась в интервью телеканалу БСТ Римма Утяшева: «Я думала, буду, как мама, учительницей. Но когда увидела, как в белых халатах люди могут всё, я решила, что буду врачом и буду делать всё».

По словам Айдара Галимова в ордене Дружбы народов он видит «именно разные народы, своих зрителей, которые в зале. Они разных национальностей, я их никогда не делю на нации».

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07