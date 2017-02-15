«Курорты Северного Кавказа» потратят больше 17 млн на дорогие авто

На сайте госкомпании появилась заявка на приобретение двух Toyota Land Cruiser Prado, по одной Toyota Land Cruiser 200 и Ford Mondeo. На покупку авто выделено более 17 миллионов рублей.
Электронные торги в форме открытого аукциона планируется провести в третьем квартале 2017 года, сообщило агентство NewsTracker.
Ранее стало известно, что в этом году на содержание автопарка, покупку горючего и автострахование КСК потратит более 12 миллионов рублей. Еще свыше 25 миллионов будет стоить содержание вертолета компании.
По данным системы СПАРК, по итогам 2015 года чистая прибыль компании достигла почти 480 миллионов рублей. При этом выручка составила чуть больше 100 миллионов. В 2014 году акционерное общество отчиталось об убытках в 2,6 миллиона.