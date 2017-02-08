96% уфимцев довольны уровнем обслуживания в МФЦ

Михаил Закомалдин поинтересовался условиями труда специалистов МФЦ. Руслан Усманов пояснил, что средняя зарплата в Уфе сотрудника офиса - 18 тысяч рублей. В многофункциональных центрах по принципу «единого окна» создан доступ к государственным услугам федеральных, республиканских, муниципальных органов власти. Оформление социальных пособий, операции с недвижимостью – наиболее востребованные позиции. Согласно постановлению правительства России от 3 августа 2016 года, теперь в любом отделении МФЦ можно получить внутренний российский паспорт и заграничный, а также водительское удостоверение. Всего на территории Уфы сегодня работает 11 офисов МФЦ, оснащенных современной техникой и программным обеспечением.