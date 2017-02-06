В «Башнефти» устанавливают причины воспламенения на нефтезаводе

В «Башнефти» выясняют причины воспламенения нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ), сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на «Интерфакс».
ЧП произошло утром 3 февраля. Воспламенение произошло в нефтеловушке сливной эстакады завода. Пострадавших нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме.
Как рассказали «Коммерсанту» в «Башнефти», «на сборном колодце производственной площадки УНПЗ произошел хлопок газовоздушной среды без возгорания». По словам источника, угрозы для экологии нет.