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В «Башнефти» устанавливают причины воспламенения на нефтезаводе

6 февраля 2017, 14:31
ЧП произошло на Уфимском нефтезаводе.

В «Башнефти» выясняют причины воспламенения нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ), сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на «Интерфакс».

ЧП произошло утром 3 февраля. Воспламенение произошло в нефтеловушке сливной эстакады завода. Пострадавших нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме.

Как рассказали «Коммерсанту» в «Башнефти», «на сборном колодце производственной площадки УНПЗ произошел хлопок газовоздушной среды без возгорания». По словам источника, угрозы для экологии нет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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