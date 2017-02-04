В мэрии Уфы рассказали, что главные въезды в город очищают от снега в первую очередь

Администрация напомнила, что адрес электронной почты: [email protected] нужно присылать фотографии улиц и дворов, где требуется уборка и вывоз снега. В сообщении нужно обязательно указать район города, улицу и номер дома, во дворе которого требуется уборка снега, и дату съемки.