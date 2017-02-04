mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В мэрии Уфы рассказали, что главные въезды в город очищают от снега в первую очередь

4 февраля 2017, 14:21
Главная задача – обеспечить максимальную пропускную способность трассы.

На главных въездах в Уфе ежедневно производят расчистку и вывоз снега, сообщает пресс-служба мэрии города. Ответственным за содержание автодороги «Уфа-Аэропорт» является МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» города Уфы.

- Здесь особое внимание уделено организации безопасного проезда. Ежедневно по этой дороге въезжает в город и выезжает из него большой поток транспорта. Задача – обеспечить максимальную пропускную способность трассы даже при самых сложных погодных условиях, говорится в сообщении.

Администрация напомнила, что адрес электронной почты: [email protected] нужно присылать фотографии улиц и дворов, где требуется уборка и вывоз снега. В сообщении нужно обязательно указать район города, улицу и номер дома, во дворе которого требуется уборка снега, и дату съемки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07