В Башкирии найдены два пропавших подростка

В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних подростков, которые ушли из дома, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. 17-летняя жительница Калининского района Уфы ушла из дома еще 20 октября нынешнего года. По предварительным данным, она находилась у своих знакомых в другом городе республики. Сообщение о пропаже 17-летнего жителя с.Михайловка Уфимского района поступило от его родителей 2 декабря. Сегодня мальчик найден в Уфе.